Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı Ersan Y'nin, Aratol Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.

AA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, Ersan Y'yi evin bahçesinde park halindeki otomobilin içinde yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y'nin hakim olan eşinin de daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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