Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü drone'u düşürüldü

Yakalanan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artış terör örgütü PKK'nın insan kaynağını azalttı. TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonları teröre örgütlerine ağır darbeler vurunca terör örgütü de taktik değiştirdi.
GÖĞÜS GÖĞÜSE ÇARPIŞMADAN KAÇIYORLAR
Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Hainlerin son oyununu jandarma komando timleri bozdu. Ağrı Doğubeyazıt kırsalında operasyon gerçekleştiren komandolar terör örgütü PKK'nın taktik bombalı drone'unu ele geçirdi. Göğüs göğüse çatışmalarda ağır kayıplar veren örgüt, terör örgütü DEAŞ'tan öğrendiği yöntemi uygulamaya başladı.
FIRAT KALKANI'NDA KULLANILMIŞTI
Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında Türk askerine karşı intihar saldırılarında başarısız olan terör örgütü DEAŞ, karşılıklı çatışmadan da korkunca bomba yüklü drone'lar ile saldırılar düzenlemeye çalışmıştı.
Terör örgütü DEAŞ'ın geliştirdiği bu taktik, son aylarda Türkiye sınırları içinde Mehmetçik karşısında ağır darbe yiyen PKK terör örgütü tarafından da kullanılmaya başlandı. Daha önce bir karakola silahlı drone ile saldırı düzenlemeye kalkan terör örgütü PKK'nın bu kez taktik bombalı drone'u Ağrı Doğubeyazıt'ta jandarma komando timleri tarafından ele geçirildi.
ÇİN MENŞEİLİ, M.C. TİPİ
Saatte 60 kilometre hıza çıkabilen ve 6 kilometre menzile sahip Çin menşeli drone'un görüntülerini paylaşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Daha önce benzer bombalı drone olayları ile özellikle Irak-Türkiye sınır hattında Hakkari bölgesinde karşılaşıldı. Ağrı-Doğubeyazıt-Tendürek bölgesinde ilk defa karşılaşılıyor. Fırat Kalkanı harekatı sırasında DEAŞ, Mehmetçiğe karşı bombalı drone kullanmaya kalkışmıştı. PKK, DEAŞ'tan mutlaka bir şey öğreniyor-öğretiyor ve karşılıklı uyguluyorlar. Bombalı taktik dronelarda genellikle (1) Hassas tapalı tüfek bombası (2) Hassas tapalı Havan mermisi (3) El bombası kullanılıyor" dedi.
TENDÜREK'TE OPERASYON SÜRÜYOR
Ağrı'nın Doğubayazıt ve Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Burada yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon havadan ve karadan devam ediyor.
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