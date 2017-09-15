Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi için hazırladığı mağara bulundu

Terör örgütü PKK sonbaharın gelmesiyle birlikte kış üslenmesine girmeye başladı. Bu kapsamda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında yaptığı operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için hazırladığı bir mağara buludu. Mağarada 1500 biksi mermisi, 500 kalaşnikof mermisi, 5 roketatar, 8 kalaşnikof şarjörü, 10 jelikan bidon ve 500 litrelik 4 su deposu ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova İlçesi kırsalında güvenlik koruları tarafından yapılan yol arama ve tarama faaliyeti sırasında Demirkonak köyünde PKK'lı teröristlerce 2 piknik tüpü içine tuzaklanmış uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı da tespit edilerek imha edildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik geçen yıl gerçekleştirilen etkili operasyonlarla, teröristlerin kış üslenmesine girmesi büyük oranda engellenmişti.

BAKAN SOYLU, "BU KIŞ TAMAMEN OPERASYONLARLA GEÇECEK" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek" diyerek terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine geçmesini engellemek için etkili operasyonların yapılacağını açıklamıştı.