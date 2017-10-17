Terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Siirt Tillo karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araçtan ateş edilmesi üzerine çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin Eruh ve Pervari ilçeleri arasındaki sözde Garisa bölge sorumlusu "Mazlum" kod adlı Kasım Doğan olduğu ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre; Doğan'ın Mardin nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.