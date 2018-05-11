Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 3 Ekim 2017’de Uzman Çavuş Mehmet Kızılca’yı hastane önünde şehit eden, öğretmen İzzettin Güven’i 20 Ekim 2017’de evinin önünde yaralayan ve Veysi Şaşkın adlı kişiyi de kaçırarak öldürdüğü tespit edilen terör örgütü PKK/YPS'nin sözde Silvan sorumlusu Turgut Ç. (23) saldırı amacıyla gittiği Diyarbakır’da yakalandı. Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre; İstihbarat birimlerinin yerini tespit ettiği Turgut Ç.’nin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kayapınar İlçesi’nde düzenlenen operasyonla bir takside yakalandığı öğrenildi. Zanlı ile birlikte 1 tabanca, 2 şarjör ve 66 fişek ile krokilerin ele geçirildiği bildirildi. 5 eylemden arandığı belirlenen Turgut Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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