İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Şırnak'ta, biri sözde YJA Star sorumlusu, sözde Gabar Cephe Sorumlu yardımcısı olduğu değerlendirilen 3 kadın terörist, Bingöl'de 3 terörist ve Diyarbakır'da 3 teröristin silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapıldı. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda biri M-16 piyade tüfeği olmak üzere 3 uzun namlulu silah ve telsiz ele geçirildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinin Keçidağı mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Tugayı tarafından "Hançer-1" müşterek operasyonu düzenlendi. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda M-16, biksi ve 2 uzun namlulu silah, antitank mühimmatı, 50 kilogram amonyum nitrat, 20 litre benzin ile yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

AĞRI

TSK'nın yaptığı açıklamada ise Ağrı/Doğubayazıt’ta, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından açılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu iki terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Buna göre; Şırnak, Ağrı, Bingöl ve Diyarbakır’daki operasyonlarda toplam 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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