Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonlarda, şirket yönetcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden para isteyen terör örgütü PKK'nın yazılı talimatları ele geçirildi. Belgelerin incelenmesinin ardından davetle ifadeleri alınan ve terör örgütüne finans desteği sağladığı ileri sürülen 54 kişiden 14'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken 5'i hakkında adli kontrol şartı getirildi.

TUTUKLAMALAR ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Tutuklananlar arasında zırhlı araçların bakım onarımını yapan bir şirketin bayisi de bulunuyor. Terör örgütü PKK'nın silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemeleri alımı için talimatla 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro toplandığı belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında 23-25 Kasım 2016, 04-07 Aralık 2016 ve 28 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda terör örgütünün barınakları ve teröristlerin üzerinde ele geçirilen belge ve dijital materyaller incelemeye alındı. İnceleme sonucunda terör örgütü PKK'nın yazılı talimatıyla örgüte para aktaran işadamları ve kişiler belirlendi. Belge ve bulgular Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. 3 Kasım 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı öne sürülen ve aralarında işadamlarının da bulunduğu 53 şüpheli savcılığa çağrıldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 40 kişi de serbest bırakıldı. Terör örgütü PKK'nın silah, mühimmat, erzak, yaşam ve giyim malzemelerinin temini ile eylemlerinin gerçekleştirebilmek amacıyla, şüphelilerden yazılı talimatla 9 milyon 124 bin lira, 474 bin 900 dolar ve 50 bin euro para toplandığının tespit edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN PKK'LILARIN ÜZERİNDE BULUNAN DOKÜMANLARDA, TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANS SAĞLAYANLARIN İSİM LİSTESİ BULUNDU

ZIRHLI ARAÇLARIN BAKIMINI YAPAN ŞİRKETİN BAYİSİ

"Terörizmin Finansmanı'nın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan tutuklanan şüphelilerden birinin güvenlik güçlerine ait zırhlı araçların bakım onarımını yapan şirketin bayisi olduğu öğrenildi. Şüphelinin adının geçtiği talimat notunun Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında MİT'in sağladığı destekle terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Kasım ve 1 Aralık 2017'de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 3 teröristin üzerinden çıktığı bildirildi.

TALİMAT YAZISI

Para toplamak için terör örgütü PKK'nın silahlı kanadı olan sözde "HPG orta saha komutanlığı" mührü bulunan bir yazıda şu ifadeler yer aldı: "Kürdistan'da yürütülen özgürlük mücadelesi tüm sıcaklığıyla devam ederken, maddi ve manevi olarak bu mücadele karşı bir sorumluluğu vardır. Bu temelde sorumluluklarınızı yerine getirmek için katkıda bulunmak için görüşmemiz gerekmektedir. En geç bir hafta içinde bize ulaşmamanız, ulaşma koşullarınız yoksa size bu notu getiren şahıs üzerinden görüşme talebinde bulunmamız gerekmektedir."

DİYARBAKIR VALİLİĞİ: ETKİLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği, terör ve terörün finans kaynağına yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirterek konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının uyuşturucu madde ticareti, yerel yönetimlerden aktarılan kaynaklar ve bir kısım iş adamı/şirketlerden sağlamış olduğu gelirlerin engellenmesi maksadıyla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar esnasında, suçun bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığına ilişkin elde edilen delillere istinaden, maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla CMK'nın 133'üncü maddesi uyarınca, bazı iş adamlarının mal varlıkları ile şirket yönetimlerine denetim kayyumu atanması sonrasında, 'Terörizmin finansmanı'nın önlenmesi' konusunda etkili ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir."

pkk

Terör örgütü

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