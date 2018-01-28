Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda ele geçirilen stratejik noktalardan 848 rakımlı Burseya Dağı, yakın çevresine hakim konumuyla dikkati çekiyor. Burseya Dağı, bölgede, Kilis ve Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesi istikametlerine karşı elverişli gözetleme ve ateş sahalarına sahip.

Dağın önemi, Azez istikametinden gelen ana yolu ile Azez-Kilis'ten Afrin'e yönelik harekatta yaklaşma istikametlerini kontrol eden kritik konumundan ileri geliyor.

Terör örgütünün, bu özelliği dolayısıyla Burseya Dağı'nda beton sığınaklar inşa edip bunları betonarme irtibat hendekleri, yer yer kalıp betonla güçlendirilmiş tünellerle birbirine bağladığı ve savunma için direnç merkezi haline getirdiği tespit edildi.

Öte yandan, TSK ve ÖSO'nun arazide yaptığı incelemede yarım kalan kalıp ve inşaat faaliyetlerinin olduğu bölgelere rastlandı. Terör örgütü PYD/PKK’nın bu yapıların üzerini kapatarak hava taarruzları ve diğer saldırılara karşı da korunaklı hale getirmek istediği anlaşıldı.

İncelemelerde irtibat hendekleri ile ateş ve gözetleme kulelerindeki beton kalınlığının bir metreye yaklaştığı, terör örgütünün Burseya Dağı'nda uzun süre savunma ve barınmaya yönelik planlama yaptığı belirlendi.

tsk

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