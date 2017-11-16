SON DAKİKA Terör örgütü SDG sözcüsü Talal Silo, MİT ve emniyet sorgusunda

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG bölgesinde Özgür Suriye Güçleri'ne teslim olduğu belirtilen Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Talal Silo'nun, ÖSO tarafından Türk emniyet güçlerine teslim edildiği öğrenildi.

MİT VE EMNİYET İSTİHBARATIN SORGUSUNDA

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; 2 gün önce teslim edilen Silo'nun Türkiye'ye getirilerek MİT ve emniyet istihbarat birimleri tarafından sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Talal Silo