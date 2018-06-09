AA'nın Tel Rıfat'ta yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri Tel Rıfat ilçesi ve çevresindeki Minag ve Ayn Dakne köylerinde bulunan bazı sivillere ait evleri yağmalıyor.
Örgüt, Şubat 2016'dan bu yana işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki köylerde bulunan bazı fırınları ve içinde arpa ile buğdayların bulunduğu tarlaları da yaktı.
Örgütün yağmalama ve kundaklama işlerine Halep'in batı kırsalındaki Nubul ve Zehra ilçelerinden gelen Beşar Esad rejimi güçleri ve İran destekli yabancı terörist grupları da iştirak etti.
Havadan çekilmiş görüntülerde, Tel Rıfat'ın çevresindeki tarım arazilerden dumanlar yükseliyor. Görüntülerde sivillere ait tarım arazilerinin yakıldığı görülüyor.
Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde çalışmalarını sürdüren Tel Rıfat Askeri Meclis Başkanı Beşir Allito, "Bizler, Tel Rıfat ve çevresindeki köy ve arazilerden dumanların yükseldiğini gördük." dedi.
Tel Rıfat'ın YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılması için Türkiye ile Rusya arasında görüşmelerin olduğunu hatırlatan Allito, "Tel Rıfat konusunda bir anlaşmaya varılırsa, PYD ve İran milisleri oradan çekilmek zorunda kalacak. Dolayısıyla evlerine dönecek insanlara daha fazla zarar vermek için evleri yağmalayıp yaktılar. İnsanların rızkına göz diktiler." diye konuştu.
TEL RIFAT KONUSUNDA TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR
Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti.
Zorla evlerinden çıkarılan Tel Rıfatlıların geri dönmeleri için yoğun girişimlerde bulunan Türkiye, Tel Rıfat'ın teröristlerden arındırılması konusunda Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor.
Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde yaklaşık 250 bin sivil yeniden evine dönecek.
TEL RIFAT'IN ÖNEMİ
Halep'e bağlı Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor.
Terör örgütü YPG/PKK, o dönem işgal ettiği Afrin'den ilerleyerek, Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ve çevre köyleri işgal etmişti. Örgütün amacı Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmekti. YPG/PKK böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı kurmayı planlıyordu.
Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı, örgütün bu girişiminin sonuçsuz kalmasını sağlamıştı.
Örgüt, işgalden sonra yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorladı. Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği, kendisine bağlı Kürt aileleri yerleştirdi. Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığındı.
Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Bunların ancak 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi Araplardan oluşuyor.
Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti.
TSK ve ÖSO, harekat sırasında Tel Rıfat'a bağlı bazı köyleri geri almıştı.
Daha önce de Tel Rıfat mart ayında havadan görüntülenmişti. İlçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı, merkezin uzun ince savunma mevzileri ile çevrelendiği görülmüştü. Kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması da dikkati çekmişti.
AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, halen YPG/PKK işgalinde olan yerleşim yerleri şunlar:
"Tel Rıfat ilçe merkezi, Kefr Neye ve Deyr Cemal beldeleri, Minag, Harabişe, Babınnıs, Eksar, Zoyan,Tel İnip, El Coba, Hasin, Halisa, El Neyrabiyye, Şeyh Keyif, Tel El Madik, El Hassiye, Ta’ane, El Karmil köyü, Tel Cican, El Vardiyye, Suruç, Ümel Kura, El Vahşiyye, Marita, Tel Rehhal, Malika, Kiştiar, Tata Maraş, Teneb, Kefer Anton, El Vasıtıyye, Şavarga, Ayn Dakne, Maranaz, Hırbat Hayat, Kefer Nasih, Hassacık, Tel Şair, Tel Acar, Tel Karah, Ez Ziyyara, Fefin, Üm Hoş, Herbul, Ehras ve Şeyh İsa köyleri ile Garnata, El Vardiyye, Es Samuka, El Alkamiyye, Bir Harbul, El Beyluna, El Hib, Eş Şehhebiyye ve Şeyh Hilal çiftlikleri."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.