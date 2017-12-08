Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde PKK/KCK terör örgütüne karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması, terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak için gözlem noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerin sürdürüldüğü bildirildi.
AA'nın haberine göre, bu kapsamda, 1-7 Aralık'ta Diyarbakır Hani, Lice, Kulp, Hazro, Silvan, Bitlis Merkez, Siirt Eruh, Şırnak Merkez ve Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde büyük ve orta çaplı gerçekleştirilen operasyonlarda, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Operasyonlarda 26 piyade tüfeği, 2 bangalore torpido, 2 makinalı tüfek, bir tabanca, bir roketatar, 2 mayın, 82 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 36 kilogram tahrip kalıbı, 686 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram C-4 patlayıcı madde, 76,4 kilogram A-4 patlayıcı madde, 5 dinamit lokumu, 31 el bombası, 9 bin 835 çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 11 RPG-7 roketatar roketi, 19 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 149 fünye, 12 ateşleme düzeneği, 100 el yapımı patlayıcı (EYP) devre beyni, bir EYP anahtar sistemi, 107 şarjör, 11 telsiz, 3 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü ve 143 LPG tüpünün ele geçirildiği kaydedildi.
Bilgilendirmede, operasyonlarda 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildiği, ayrıca teröristler tarafından kullanılan 72 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ GÖREVLER
Suriye'nin kuzeyinde hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak amacıyla yürütülen harekat kapsamında El Bab bölgesinde patlayıcı-mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği belirtildi.
Bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır."
Bu kapsamda, 13 Ekim'de 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim'de 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım'da ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir."
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