Teröristlere ait drone düşürüldü

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta, Güven Üs Bölgesi'ne güneyden yaklaşan teröristlere ait drone, dronesavar ile düşürülerek, etkisiz hale getirildi.

AA'nın aktardığına göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden operasyonlarda ise tespit edilen mağara içinde bir AT-4 tanksavar silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi.

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