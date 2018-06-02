Çarşamba günü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de İçişleri Bakanlığı girişinde teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle patlamanın ardından taktik gereği diğer teröristlerin ateş açarak binaya girme girişimine polisler karşılık vermiş ve büyük bir çatışma yaşanmıştı.

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, sekiz teröristin binaya ABD zırhlı aracı Humvee ile girdiği ve ABD askerinin eski tip üniformalarını giydiklerini belirtti. Nicholsun, kapıda görevli polislerin durumu fark etmesi üzerine olaya müdahale ettiğini ve aracı çevirerek kontrolde bulunduklarını ve çatışma başladığını ifade etti. Teröristlerden biri aracı patlattı, sekiz terörist çatışma sırasında öldürülürken, bir tanesi hapse mahkum edildi.

Afgan askerlerinden bir tanesinin hayatını kaybettiği, bır kısmının ise yaralandığı ifade edildi.

Associated Press (AP) haber ajansının dünyaya servis ettiği terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda, teröristlerin eski tip ABD askeri üniforması giymesinin bir anlık tereddüt ya da gecikmeye sebebiyet vermesi için bu yola başvurduğu belirtildi.

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