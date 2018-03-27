Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( TSK) bağlı komandolar tarafından Derecik-Balkayalar'da yapılan operasyonda, 125 metre uzunluğunda, içinde bir çok yaşam alanı bulunan iki girişli mağarada bir tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildi.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Komandolar tarafından Derecik/Balkayalar’da icra edilen operasyonlarda, 125 m. uzunluğunda, içinde birçok yaşam alanı bulunan iki girişli bir mağara ve bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

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