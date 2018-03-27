Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde terör örgütü PKK tarafından açılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması için 28 Kasım 2015’te başlatılan operasyonlar 103 günde tamamlanmış, bölge teröristlerden temizlenmişti. Operasyonların tamamlanmasının ardından ilçenin ihyasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ ve Diyarbakır Valiliği tarafından başlatılan proje sürüyor.
BAŞTAN İNŞA EDİLDİ
Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ kapsamında Gazi Caddesi’nin yüzde 70’i tamamlandı. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Yanık Çarşı’daki 400 dükkân yenilendi. Son olarak terör operasyonlarından dolayı günlerce kapalı kalan ve esnafın büyük zarar gördüğü Melikahmet Caddesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. İşyerlerinin dış cepheleri ahşap giydirme yapılarak yenilendi, otomatik kepenk takıldı, evlerin dış cephesi restore edildi, bütün elektrik direkleri yer altına çekildi. Sur’da kaldırımlar genişletildi, ışıklandırma yapıldı ve vatandaşın oturması için banklar konuldu. Melikahmet Caddesi’nin yenilenmesiyle işyerleri artık geç saatlere kadar açık kalıyor. Yenilenme ile birlikte dükkân fiyatları yüzde 100, kira fiyatları da yüzde 40 arttı.
Sur’un kısa sürede eski günlerine kavuşması esnafı mutlu etti. Esnaf Adil Aydın, devletin yaptığı çalışmalarla Sur halkıyla gönül köprüsü kurduğunu belirterek, “Sur’da hendek ve barikat döneminde birçok esnaf işyerini terk edip gitmek zorunda kaldı. Bazı işyerleri günlerce kapalı kaldı. Birçok işyeri yok pahasına satıldı. Esnafın başka çaresi yoktu. Ama restorasyon çalışmalarının yapılmasıyla dükkân fiyatları hızla arttı. İstanbul’un İstiklal Caddesi, Fransa’nın Paris’i, İngiltere’nin Londra’sı, İtalya’nın Torino’su onlar için ne kadar kıymetli ise bizim için de Sur o kadar kıymetlidir” dedi.
840 GÜNDÜR YASAK SÜRÜYOR
Terör operasyonlarının 103 gün sürdüğü Sur’un 6 mahallesinde de Diyarbakır’ın tarihine uygun projelendirilen 1500 evin yapımı sürüyor. Sur’un tamamında yapılacak çalışmaların yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olacağı belirtildi. Sur’da terör örgütüne yönelik operasyonların gerçekleştirildiği Fatihpaşa, Cevatpaşa, Cemal Yılmaz, Savaş, Dabanoğlu ve Hasırlı mahallelerinin zarar görmeyen bazı sokaklarındaki yasak kaldırılırken, evlerin yüzde 90’nın çatışma ve patlamalardan zarar gördüğü yerlerde 840 gündür sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yasaklı bölgede zarar gören tarihi cami, kilise ve hamamlarda restorasyon çalışması yürütülüyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapalı olan Dört Ayaklı Minare, 2 hafta önce ziyarete açılmıştı.
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