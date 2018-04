Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili bugün idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılan ibadetlerden olan Miraç Kandili namazı ve Tesbih namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili ve Tesbih namazı kaç rekat? İşte Miraç Kandili namazı ve Tesbih namazı kılınışı...

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NEDİR? KAÇ REKAT?

Miraç gecesi kılınacak namaz on iki rekattır. İki rekatta bir selam verilerek kılınacak olan namaz on iki rekat ile bitirilir. Her rekatta Fatihadan sonra on kere ihlas okunur.

Kılınma zamanı yatsı namazı kılındıktan sonra imsak vaktine kadar ki herhangi bir vakit olabilir. Bu oniki rekat namaz bittiği zaman selamdan sonra yüz defa :

“Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim” duası okunur. Ardından da yüz kere istiğfar yapılır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç gecesi kılınacak 12 rekat Hacet namazına şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle."Allahü Ekber...

Her rekat arasında bu uzun niyeti yapmaya gerek yoktur. İlk rekata başlarken bu niyet yapılıp daha sonraki rekatlarda sadece "Niyet ettim rıza-i şerifinn için Hacet Namazına" diye niyet edilebilir.Ancak her rekatta bu niyeti tekrarlamak daha güzel olur.

Receb'in 27'nci gecesi yani 26'sını 27'sine bağlayan gece "Mi'rac gecesi"dir. Bu gecede yatsıdan sonra 12 rek'at Hâcet namazı kılınır. Her rek'atta Fâtiha'dan sonra 10 İhlâsı şerîf okunur ve 2 rek'atte bir selâm vermek sûretiyle kılınır. Namazdan sonra:

4 Fâtiha-i şerîfe,

100 defa:

"Sübhâne'llâhi ve'l hamdü lillâhi ve lâ ilâhe ille'llâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyi'l azıym."

100 defa da:

"Estağfiru'llâhe'lazıym ve etûbü ileyk."

100 defa salevât-ı şerîfe okunur.

Yukarıda târif edilen namaz 12 rek'at yerine 100 rek'at da kılınabilir. Bu Namazı 100 rekat kılanların Allahın huzuruna namaz borcu ile çıkmayacağı rivayet edilmiştir.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

1.REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

4.REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

TESBİH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?



Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

Öncelikle şu belirtilmeli ki; Teravih namazından başka nafile namazlar için cemaat teşkili meşru görülmemektedir...

Nafile namazların münferiden kılınması daha faziletlidir. Aslolan hüküm bu olmakla beraber, bazı şart ve kayıtlara bağlı olarak istisnai bir hüküm de mevcut bulunmaktadır. Şöyle ki: Herkesin tek başına başaramayacağı tesbih namazını, davetleşmek ve haberleşmek suretiyle olmaksızın, oturmakta olan birkaç kişi, aralarından birini imamlığa geçirip kendilerinin de ona uyarak kılmaları caizdir. Fakat, namaza başladıktan sonra selam verip namazı bozmak, "Amellerinizi iptal etmeyiniz" emr-i İlahisine aykırı düşer.

