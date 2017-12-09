Türkiye'nin en uzun bacaklı modeli olan Tuğçe Aral bu kez çuval giydi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adında sıkça söz ettiren tescilli güzelin paylaşımı takipçilerinden tam not aldı. Aynı zamanda 'bayan bacak' olarak anılan güzel manken cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Tuğçe Aral kısa bir süre önce, “Eğer manken olmasaydım, Galatasaray’a stoper ya da forvet olurdum” açıklamasını yapmıştı.

Tuğçe Aral