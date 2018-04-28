Tescoma Zlin - Bohemians 1905 maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Tescoma Zlin ile Bohemians 1905, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Tescoma Zlin 28 puanla 10. sırada, Bohemians 1905 35 puanla 7. sırada bulunuyor. Tescoma Zlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bohemians 1905, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 570 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tescoma Zlin kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Bohemians 1905 sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Tescoma Zlin son haftadaki Slavia Prague müsabasında 0-4 yenildi.

Bohemians 1905 ise MFK Karvina maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tescoma Zlin, 14 gol attı ve 19 gol yedi.

Bohemians 1905 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bohemians 1905, 9 gol atarken 15 gol yedi.