Tescoma Zlin - Bohemians 1905 maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Tescoma Zlin ile Bohemians 1905, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. 28 puanlı Tescoma Zlin 10. sırada bulunuyor, Bohemians 1905 35 puana sahip ve 7. sırada. Tescoma Zlin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Bohemians 1905, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 570 kodlu maçı oynayanlar; Tescoma Zlin galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Bohemians 1905 galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Tescoma Zlin son haftadaki Slavia Prague müsabasında 0-4 yenildi.

Bohemians 1905 ise MFK Karvina karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tescoma Zlin, 14 gol attı ve 19 gol yedi.

Bohemians 1905, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bohemians 1905 9 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.