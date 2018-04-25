Tescoma Zlin - FK Baumit Jablonec rakamlar

Çek Cumhuriyeti Kupa Yarı Final maçında Tescoma Zlin ile FK Baumit Jablonec, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Tescoma Zlin 0 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken FK Baumit Jablonec 0 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Tescoma Zlin, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Tescoma Zlin kazanır 3.00, berabere biter 2.90, FK Baumit Jablonec kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Tescoma Zlin son haftadaki Mlada Boleslav müsabasında 0-1 kazandı.

FK Baumit Jablonec ise Sparta Prague maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tescoma Zlin, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

FK Baumit Jablonec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. FK Baumit Jablonec, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.