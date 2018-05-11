Tescoma Zlin - Sigma Olomouc karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Tescoma Zlin, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Sigma Olomouc takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 29 puanlı Tescoma Zlin 12. sırada bulunuyor, Sigma Olomouc 49 puana sahip ve 3. sırada. Tescoma Zlin son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sigma Olomouc, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 301 kodlu maçı oynayanlar; Tescoma Zlin galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Sigma Olomouc galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Tescoma Zlin son hafta oynanan Bohemians 1905 maçında 1-1 berabere kaldı.

Sigma Olomouc, Teplice karşılaşmaında 6-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tescoma Zlin, 15 gol attı ve 20 gol yedi.

Sigma Olomouc, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Sigma Olomouc, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.