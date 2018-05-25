Tescoma Zlin - Slovan Liberec sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Tescoma Zlin, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Slovan Liberec takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Tescoma Zlin 30 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Slovan Liberec 46 puanda ve 6. sırada. Tescoma Zlin son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Slovan Liberec son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 172. İddaa'da Tescoma Zlin kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Slovan Liberec kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Tescoma Zlin önceki hafta Slavia Prague mücadelesinde 0-4 yenildi.

Slovan Liberec ise Vysocina Jihlava karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Tescoma Zlin, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 24 gol yedi.

Slovan Liberec, dış sahada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slovan Liberec 15 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.