Tesisten çıkarılan Aydın kongreyi bahçede yaptı

Üst üste 2 sezon küme düşerek Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen, elektriği, suyu kesik olan Hüseyin Aksu Tesisleri´nden Aydın Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı´nın kararıyla çıkarılan Aydınspor 1923, olağanüstü kongresini tesis önündeki bahçede gerçekleştirdi.

ARTAN: REZALET

HT Egeli'de yer alan habere göre, geçen hafta mum ışığında yapılan ve çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongreye tek listeyle giren Hüsamettin Artan, başkanlığı Özgür Kızıl´dan devraldı. Artan, tesisten çıkarılmalarını rezalet olarak nitelerken, “Elektrik yoksa jeneratörle bu takımı yaşatacağız. Mücadelemiz Aydın 1923 için” diye konuştu.

NAZİLLİ KAPILARI AÇIYOR

Aydınspor 1923’e ezeli rakibi Nazilli Belediyespor’dan büyük jest geldi. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Aydınspor 1923 tüm Aydın’ın değeridir. Onları tesislerimizde ağırlamaya hazırız. Geçmişte Sökespor’a tesislerimizi açtığımız gibi Aydınspor’da kapılarımızı sonuna kadar açık” dedi.



