Esnaf ve sanatkarın prim gün sayısı altında ezildiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız emeklilikte maalesef diğer kesimlerle eşit haklara sahip değil. SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim gün sayısı ile emekli olurken, esnaf ve sanatkarımız 9 bin günü doldurmak zorunda. Arada bin 800 prim günü, yani yaklaşık 5 yıllık fark var. Ancak esnaf ve sanatkar, SSK'lının iki katından fazla mesai yapıyor. Sabah 05.00'te dükkanı açıp, gece 24.00'e kadar çalışan esnafımız var" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:

"SSK ile çalışanlar ay sonu geldiğinde maaşını alırken, esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. Esnafın prim gün sayısının diğer kesimlerden fazla olması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasamızda 'devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır' denmesine rağmen esnafımız uzun prim gün sayısı altında eziliyor."

"SOSYAL GÜVENLİKTE EŞİTLİK SAĞLANMALI

İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "60 günden fazla prim borcu olan esnaf sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Diğer kesimlerde olduğu gibi esnaf ve sanatkar da prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmelidir. Ayaktan tedavilerde geçici iş göremezlik ödeneği alamayan esnafa tedavi süresindeki geçimi için 'rapor ücreti' hakkı verilmelidir. Ayrıca esnaf ve sanatkarın iş yerinde geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmalı. Çünkü iş yerinin kendine ait olması kaza yaşanmayacağı anlamına gelmez. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK'lıların 900 gün, Bağ-Kurluların ise bin 800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. İş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ-Kur'lu ayrımlarına son verilerek, tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitlik sağlanmalı" ifadelerini kullandı.