TESK Başkanı Palandöken: KDV düzenlemesi esnafı rahatlatacak

Palandöken, yaptığını yazılı açıklamada, KDV Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun tasarısının büyük kolaylıklar getireceğini belirtti.

Her sektörün farklı kar oranlarına sahip olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Ortalama bir hesapla hasılat üzerinden alınan yüzde 3 oranındaki verginin, kar üzerinden alınan yüzde 20 oranında bir vergiye denk geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle, hasılat üzerinden alınacak KDV oranının da yüzde 2'yi geçmemesi gerekir. Yeni sistem ihtiyari olacağı için sektörüne göre yüzde 1 veya yüzde 2 oranındaki bir vergiye esnafın gönüllü uyumu yüksek olacaktır. Bu yöntemle devletin vergi gelirleri de artacaktır."

Palandöken, KDV ödemelerinin aylık olarak yapılması yerine iki ayda bir yapılmasının esnafı bir nebze de olsa rahatlatacağını belirterek, "Bugünkü yapıya göre kıyasladığımız zaman, yeni sistemde devletimiz esnafa 1 aylık ödeyeceği KDV tutarı kadar sıfır faizli kredi vermiş gibi oluyor. Bu ödeme kolaylığı esnafı son derece memnun edecek" ifadesini kullandı.

Farklı vergi oranı uygulamalarından kaynaklanan sorunların da düzeltilmesi gerektiğine dikkat çeken Palandöken, özellikle şehir içi ulaşım sektöründe, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi KDV'nin tamamen kaldırılması veya düşük oranlı bir vergi uygulamasının sektörü rahatlatacağını vurguladı.