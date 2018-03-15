TESK'ten esnafa kredi müjdesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile Fibabank arasında esnafların kredilendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Genel merkezde gerçekleştirilen programda konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların en önemli meselelerinden birisinin finansmana ulaşmak olduğunu ifade etti.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre konfederasyonun, yurt genelinde 3 bin 200 esnaf ve sanatkarlar meslek odası, bu odaların bağlı bulunduğu her il merkezinde mevcut 82 esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ile Ankara'da yerleşik çeşitli meslek kollarını temsil eden 13 federasyonu bulunduğunu aktaran Palandöken, tüm il, ilçe ve beldelerde, farklı meslek dallarında yaklaşık 2 milyon iş yeri olduğunu da belirtti. Palandöken, "Yapılan protokol ile her ilde POS cihazları ile ilgili gelişme olacak. Kart tanıtımı konusunda henüz çok yeniyiz, TESK Kartı önümüzdeki Haziran ayına kadar sayıyı 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Artık esnaf ve sanatkarlar da cebindeki nakit parayı değil, bu kartı kullanacak ve kart indirimi de daha cazip hale geliyor. Bu kart finanstan tutun sağlık, gıda, konfeksiyona kadar çok sayıda sektörü içinde barındırıyor" şeklinde konuştu.





Gelişmiş ülkelerde dahi esnaf ve sanatkarsız bir sokağın karanlık bir sokak olduğunu değerlendiren Palandöken, "Site kültürünün ve AVM'lerin gelişmiş olmasına rağmen cadde mağazacılığı önemli bir alışveriş potansiyeline sahip. Dolayısıyla esnaflar da vatandaşların tercih ettiği mekanlar arasında" diye belirtti.



Protokol kapsamında bilgi veren Palandöken, "Küçük esnafa pozitif bir ayrıcalık yapmak istedik. 70 bin TL'ye kadar şubelerin yetkisinde, düşük faizli kredi kullanma imkanı verilecek. Yine ayda 5 bin TL'ye kadar ciro yapan esnafımızın POS cihazını kullandığı 0 komisyon imkanı sağlanmış oluyor" ifadelerinde bulundu.

YÜZDE 1.49 FAİZ 48 AY VADE

Fibabank Genel Müdürü Ömer Mert ise, esnafın çok ciddi nakit ihtiyacı olduğunu aktararak, yerli bir banka olarak üzerilerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Mert, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüyle çalışmak bizim gibi hızlı büyümek isteyen bir banka için güzel bir ortam sağladı. Biz geçen sene en çok şube açan genç bir bankayız, hedefimiz bu tür işbirlikleriyle karşılıklı kazan kazan sağlamak" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ikili protokolü imzalayarak esnaflar için hayırlı olmasını temenni etti.



TESK Kart'a sahip oda birliği üyesi esnaf ve sanatkarlar, Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapabilecekler. Esnaflar yüzde 1.49 faiz oranıyla 48 ay vade ile 70 bin TL kredi imkanına sahip olacak. Ayrıca Fibabanka'dan yazar kasa POS başvurusu yapan TESK üye iş yerler, aylık 5 bin TL ciro tutarına kadar ertesi gün yüzde 0 komisyondan faydalanabilecek. Aylık 5 bin TL cironun üzeri için yüzde 1.85 komiyon uygulanacak. Başvuru için TESK boşluk TC kimlik numarası yazılarak 3422'ye kısa mesaj gönderilmesi gerekiyor.