Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "hurda araç teşviki" olarak bilinen, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasını değerlendirdi.
Hurda araçlarla ilgili teşviklerin artırılması gerektiğini belirten Palandöken, "2016'da 118 bin 628, 2017'de 118 bin 928, bu yılın ilk 4 ayında 40 bin 928 araç hurdaya ayrıldı. Bu sayının her yıl giderek artması gerekiyor. Savunma sanayimizin de en önemli girdilerinden birisi olan hurda konusu bu noktada çok önemli. İşleme tesislerinde parçalara ayrılan araçlar geri dönüşümle ham madde ve yarı mamul olarak ekonomiye katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
16 yaşın üzerinde 8 milyon, 20 yaş üzerinde ise 6 milyon araç olduğunun tahmin edildiğini bildiren Palandöken, "Ülkemizde hurdaya ayrılan araç sayısı, bu yılın nisan ayı itibarıyla son 3 yılda 277 bin 835 oldu. Fakat hurdaya ayrılması beklenen 6 ila 8 milyon arasında araç var. Tüm araç sahipleri, özellikle ÖTV teşvikinden de yararlanarak aracını hurdaya teslim ederse hurda ithalatımız azalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"HURDA ARAÇ TEŞVİKİNİN DAHA CAZİP HALE GELMESİ GEREKİR"
Bendevi Palandöken, hurda araç teşvikinin daha cazip hale gelmesi gerektiğini belirterek, hurda araçların teslimatında sadece ekonomik olarak değil, çevre ve hava temizliğiyle de ilgili kazanım sağlanacağını aktardı.
Trafikteki 22 milyon araçtan 3'te birinin hurdaya ayrılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Ülkemiz, son 10 yılda hurda ithalatına 6,5 milyar dolar harcadı. Tüm hurda araçların teslim edilerek kazanım sağlanması bu yüzden önemli. Fakat 16 ve özellikle 20 yaşın üzerindeki araçların tümünün teslim edilmesiyle kazanım sağlanacak tek nokta ekonomik değil. Bu araçlar aynı zamanda çevreye, doğaya, iklim değişikliğine ve hava kirliliğine sebep oluyor. Tümünün hurdaya ayrılmasıyla doğayı kirleten 15 milyon ton karbondioksit gazının salımı da daha asgariye inmiş olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.