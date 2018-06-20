Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük indirim kampanyalarında tüketiciyi tuzağa düşüren uygulamaların ortaya çıktığını savundu.

Tuzak indirimlerle insanların yanıltılabileceğine dikkati çeken Palandöken, "Kampanya başlamadan önce ürünlerin fiyatları şişirilip indirim zamanlarında yine kendi fiyatında satılıyor. Bu hareket hem tüketicinin güvenini zedeliyor hem de ekonomiye zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, son yıllarda mevzuattaki boşluk nedeniyle "indirim sezonu" diye bir sezon kalmadığını ileri sürerek, artık bütün sezonların indirim sezonu olduğunu, asıl indirim yapılması gereken dönemde de tüketicilerin yanıltıldığını iddia etti.

Rakam oyunlarıyla tüketicilerin yanıltıldığını savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"İndirim oranlarının tüketicide yanlış algıya neden olabilecek şekilde yazılması Perakende Kanunu çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle yasaklanmalı. Halkımız da bu tür yanlış algıya neden olacak tuzaklara itibar etmemeli ve gerekli tepkiyi göstermeli. Aynı şekilde indirim dönemleri belirli bir tarihte başlayıp bitirilmeli. Daha sezon başında indirimli fiyat etiketlerinin kullanılması yasaklanmalı."