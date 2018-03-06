Palandöken, yazılı açıklamasında, taklit ürünler ve merdiven altında üretilen ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini belirtti.

Her alanda taklit ve merdiven altı üretimin arttığını savunan Palandöken, buna örnek olarak kozmetik sektörünü gösterdi.

Palandöken, "Özellikle ekonomik iniş çıkışlardan en az etkilenen ve her yıl yüzde 10 büyüme kaydeden kozmetik sektöründe taklit ürün oldukça fazla. Ürünlerdeki çeşitlilik ve tüketim arttıkça sahte ürünler de aynı hızla artıyor. Vatandaşlarımız genel sağlıklarının yanı sıra cilt sağlıklarını düşünerek sahte, markasız ve nerede ise 10'da 1 fiyatına piyasada satılan ürünlerden uzak durmalı" değerlendirmesinde bulundu.

Gıda alışverişinde de ucuz ve sahte ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bugün 50-60 lira olan 1 kilogram sucuğun fiyatı merdiven altı üretimle 15-20 liraya, 30-40 lira olan bir kilogram tatlının fiyatı 5-10 liraya kadar düşüyorsa bunlardan şüphe etmek ve uzak durmak gerekir. Bütçemize uygun olsun diye sağlığımızdan olmayalım. Vatandaşlarımız taklit ve merdiven altı ürünleri tercih etmemeli, güvenilir ürünler için esnaftan alışveriş yapmalı."