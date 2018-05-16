Palandöken, yazılı açıklamasında, tüketicileri merdiven altı ürünler konusunda uyardı.

Ramazan ayında tatlı, şekerlemeler ve şarküteri ürünlerinin tüketiminin arttığına işaret eden Palandöken, bunları merdiven altı üretimle piyasaya süren ramazan fırsatçılarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, "Ramazan ayında artan merdiven altı üretim gıda ürünlerini kesinlikle almayın. Yol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, ekmek ve kadayıf gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacağınız üründen önce alışveriş yapacağınız esnafı iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, manav, kasap, şarküteri kim olursa olsun kendi yemediği bir ürünü müşterisine satmaz. Onun için alışverişinizi tanıdık esnaftan yapın." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazanda denetimlerin artırılmasının önemine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Yarı fiyatına salam, sosis, pastırma olmaz. 5-10 liraya baklava olur mu? Olmaz, kullanılan fındığın, fıstığın, yağın maliyetini karşılamaz. Vatandaşımız olması gereken fiyatın altında satılan ürüne şüpheyle yaklaşmalıdır. Şüphelendiği ürünleri yetkililere bildirmek de vatandaşımızın görevidir."



