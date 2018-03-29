Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkçe karakterli tabela uygulamasını desteklediklerini bildirdi.

Belirlenen standartlarla yabancı kelimelere sınırlama getirilmesinin tabela kirliliğini önlemede etkili olacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlar arasında tabela vergisi olarak bilinen uygulamaya göre, 50 santimetrekareyi geçen tabelalar için belediyelere reklam vergisi ödeniyor. Birçok iş yerinde yerli ve milli ürünler üretilip satılmasına rağmen dikkati çekmek amacıyla tabelalarda yabancı kökenli kelimeler kullanılıyor. Eğer tamamen Türkçe karakterli tabelaları kullanan vatandaşlara vergi muafiyeti sağlanırsa vatandaşlarımız yabancı kelimelerden vazgeçer. Vatandaşlarımızı Türkçe kelimeler kullanmaya özendirmek için tabelalarında bu kelimeleri kullananlara vergi muafiyeti getirilmeli. Hem dilimizin yozlaşmaması hem de görüntü kirliliğini önlemek için iş yeri sahiplerine Türkçe tabela kullanmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz."