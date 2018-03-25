Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların, zincir marketlerle ve diğer büyük işletmelerle rekabet edebilmek için POS cihazı kullanmak zorunda olduğunu kaydetti.

Yeni nesil yazar kasaların POS cihazı olarak da kullanıldığını ve bunun da esnafa ayrı maliyet getirdiğini ifade eden Palandöken, "Esnaf, POS özelliğini kullanmasa bile yeni nesil yazar kasalar için her ay hizmet bedeli ödüyor. Maliye Bakanlığı, yeni nesil yazar kasaların maliyetini azaltmalı ve esnafın yükünü hafifletmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, söz konusu maliyetler azaltılırsa hem esnafın cihazları kullanmada daha gönüllü olacağına hem de kartla ödeme artacağı için kayıt dışılığın azalacağına işaret etti.