TESK'ten "yılbaşı kampanyaları" uyarısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, özel günler için hazırlanan indirim kampanyalarının tüketicileri yanılttığını savundu.

Yılbaşı öncesi özellikle alışveriş merkezleri tarafından yapılan indirim kampanyalarına dikkati çeken Palandöken, "İlanlarda duyurusu yapılan yüzde 70 ve kasada artı yüzde 10 indirim vadeden kampanyalara karşı tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Çünkü her zaman bu kampanyalar gerçeği yansıtmıyor. Vatandaşlarımız özellikle yılbaşı öncesinde ihtiyaç fazlası ürün alarak fuzuli masrafa girmemeli" değerlendirmesinde bulundu.



Palandöken, tüketicilere yeni yıl nedeniyle de SMS ve e-posta yoluyla indirim mesajları geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir mağazadan bir kez alışveriş yaptıktan sonra sizin telefon numaranız ve mail adresiniz kayıt altına alınıyor. Ardından sürekli o mağazadaki kampanyalara dair bilgilendirme mesajları alıyorsunuz. Tüketiciler bu mesajlarda yazan '3 al 1 öde', '1 alana 1 bedava' sloganlarına kanmasın. Bu tür aldatıcı mesajlar müşterileri daima ihtiyaçtan fazla ürün satın almaya itiyor. Bilinçli tüketici zaten indirimin ne kadar olduğunu bilir, alışverişin büyüsüne kapılıp zarara uğramaz."

Bendevi Palandöken

TESK

Yılbaşı indirimleri

Yılbaşı indirimleri nedir