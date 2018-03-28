Tesla için Citigroup'un yayımladığı negatif analiz raporu ve serbest yatırım fonu Vilas'ın yaptığı karamsar tahmin, Model X aracının karıştığı kazadaki gelişmelerle birlikte şirket hisselerinin son 1 yıldaki en düşük değerine gerilemesine neden oldu.

Güne 304 dolardan başlayan Tesla hisseleri 25 puanlık düşüşle, yüzde 8.22 oranında değer kaybetti ve 279 dolara geriledi.

Vilas yatırım fonu yöneticisi John Thompson, yaptığı analizde Elon Musk şapkadan çıkarmadığı takdirde Tesla'nın 4 ay içerisinde batacağını söyledi.

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Tesla'nın finansal tablolarının gördükleri arasında en kötülerden biri olduğunu vurgulayan Thompson, "Şirketler er ya da geç kar etmek zorunda, ufukta Tesla için böyle bir şey görünmüyor." dedi. Vilas, bir süredir Tesla için kısa pozisyon almasıyla da biliniyor.

HAYATIMDA BÖYLE ABSÜRD TABLO GÖRMEDİM

Piyasa değeri, 115 yıllık Ford şirketinden daha yüksek olan Tesla geçen yıl 100 bin araç üreterek 2 milyar dolar zarar açıklarken Ford ise aynı dönemde 6 milyon araç üreterek 7.6 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Thompson, Ford'un elinde kötü günler için 12 milyar dolarlık bir nakit olduğunu ancak Tesla'nın gelecek 3 ayda tüm nakit varlığını tüketeceğini belirterek "Hayatımda bu kadar absürd bir şey görmedim." ifadelerini kullandı. Daha önce başka anlistler de Tesla'nın 1 yıl içerisinde meteliksiz kalacağını belirtmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta bir Tesla Model X aracının yaptığı kazada 38 yaşındaki sürücü Wei Huang'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan soruşturmadan gelen haberler de Tesla'nın canını sıkacak türden.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), iki müfettişiyle yaptığı incelemeler sonrasında, kaza anında otomatik kontrol sisteminin devrede olup olmadığının belirsiz olduğunu; kaza sonrası yangın, araç güvenliği konularında da incelemeler yapıldığını belirtti.

Tesla ise kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirterek yetkililerle tam bir işbirliğine gideceğini söyledi.

Citigroup ise Tesla'nın ekonomik modeli olan Model 3 aracını "tamam ya da devam" modeli olarak niteledi ve üretimdeki sıkıntılara dikkat çekti. Yapılan analizlerde Model 3'ün sınırlı bir potansiyel etkisinin olduğu ve Tesla hisselerinin yüksek risk içerdiği söylendi.