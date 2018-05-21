Elon Musk, daha hızlı ve daha güçlü yeni Model 3’ün özelliklerini hafta sonunda paylaştığı bir tweet dizisiyle açıkladı. 78 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak olan otomobil, Tesla’nın otomatik pilot özelliğini içermeyecek.

Tesla’nın geçtiğimiz yıl sonunda satışa sunmaya başladığı ancak üretim sürecinde yaşanan problemler nedeniyle hedefleri tutturamayan 35 bin dolarlık Model 3, ilk çeyrekte 8.180 ön sipariş veren müşteriye teslim edildi.

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Model 3 için 1.000 dolar kapora yatıran müşterilerin sayısı ise yarım milyona yakın.

Elon Musk, yeni Model 3’ün çift motorlu ve dört çeker olacağını söylerken, otomobilin azami olarak 250 km hıza çıkabileceği ve 0’dan 100 km/sa hıza 3,5 saniyede ulaşacağını açıkladı.

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Musk, yeni Model’ün BMW M3 ile aşağı yukarı aynı fiyatlara sahip olacağını ancak yüzde 15 daha hızlı olacağını söyledi. Musk bir adım ileri giderek, siyah ve beyaz döşeme seçeneklerine sahip olacak otomobilin kendi klasmanındaki tüm otomobilleri pistte geçebileceğini iddia etti.

Uygun fiyatlı Model 3 siparişlerini anında karşılamanın “Tesla’nın para kaybetmesine ve batmasına sebep olacağını” söyleyen Musk, şirketin hayatta kalmak için haftalık 5 bin Model 3 üretim kapasitesine erişmesi gerektiğine dikkat çekti.

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