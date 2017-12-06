Tesla araçlarını Gersan Elektrik şarj edecek

Yerli elektrikli araç şarj istasyonu ve LED aydınlatma sistemleri üreticisi Gersan Elektrik, Tesla Motors Netherlands B.V. ile tek taraflı gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmenin Tesla ile Gersan Elektrik arasında, AC/DC elektrikli araç şarj istasyonları üretimi ve montajı ile ilgili olası bir ticari ilişkiyi değerlendirmek için imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Tesla, bu amaçla sadece kendi teknolojisi, üretimi, planlamaları ve operasyonları ile ilgili gizli veya özel bilgileri açıklayabilir” denildi.

ONAYLI ÜRETİCİ OLDU

Yaklaşık 6 yıldır elektrikli araçlar için sarj istasyonu üretimi yaptıklarını belirten Gersan Elektrik Satış ve Pazarlama Direktörü Mustafa Serdar Şalcı, yapılan anlaşma ile Tesla’nın yetkili üreticisi haline geldiklerini kaydetti. Şalcı, Tesla’nın hızlı şarj istasyonlarının muadillerini ürettiklerini vurgulayarak “Kendi tesislerimizde ürettiğimiz şarj istasyonlarını birçok ülkeye ihraç ediyoruz. Tesla mühendisleri yurtdışındaki ürünlerimizi görünce bize talepte bulundular. Anlaşma ile de Tesla onaylı şarj istasyonu üreticisi olduk” dedi. Mustafa Serdar Şalcı, Tesla marka araçların ihtiyaçlarına özel olarak üretilen şarj istasyonlarını öncelikle Marmara Bölgesi’ne konumlandıracaklarını aktararak, “Elektrikli araçların şehirler arası yolculuk yapabilmesi için, Ankara, Antalya ve İzmir’e de şarj üniteleri kuracağız. Tesla lisansı ile ürettiğimiz istasyonları Gersan markasıyla yerleştireceğiz” diye konuştu. Şalcı, İspark’ın şarj istasyonlarını da kendilerinin ürettiklerini söyleyerek, “Tesla ile yapılan anlaşma kapsamında üretilecek yeni istasyonlar, İspark’takilere göre daha yüksek teknoloji içeriyor” dedi.

Gersan Elektrik, 1953’te Adana’da doğan Yüksel Kardeş tarafından kuruldu. Kardeş, 1987’den bu yana Gersan Elektrik’in kurucu hissedarı

ELON MUSK’LA HİSSELER UÇTU

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Gersan Elektrik, tasarladığı elektrikli araç şarj istasyonu markası G-Charge ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan İSPARK’ın otoparklarında bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumunu da yapıyor. Gersan Elektrik’in, Elon Musk’ın kurucu ortağı ve CEO’su olduğu Tesla Motors ile yaptığı gizlilik sözleşmesi, şirketin Borsa istanbul’da işlem gören hisselerini de uçurdu.

BIST’te işlem gören Gersan hisseleri yüzde 19.8 yükselerek 2.36 TL’ye çıktı. Şirketin piyasa değeri de 118 milyon TL’yi buldu. Yüzde 35’i Gersan Elektrik’in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Yüksel Kardeş’e ait olan şirketin, yüzde 65’lik hissesi ise halka açık.

Geçen ay Türkiye’ye gelerek Anıtkabir’i de ziyaret eden Musk, üst düzey temaslarda bulunmuştu

Tesla Motors

Gersan Elektrik