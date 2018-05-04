Tesla kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde açıklanan şirketin ilk çeyrek finansal raporlarının ardından yatırımcılar ve analistlerle bir araya geldiği bir soru cevap etkinliği düzenledi. Analistlerin sorularını sıkıcı bulan Musk, yatırımcılara da çıkıştı.
Çarşamba günü 305 dolara çıkan ancak dün 279 dolara dek inen hisse fiyatlarının ardından Elon Musk, yatırımcılara 'dalgalanmayı kaldıramıyorsanız Tesla hisselerini satın ve bir daha da almayın' diyerek çıkıştı.
Musk, "günlük al sat yapanların arzularını tatmin etmek gibi bir amacım yok. Daha az umurumda olamazlardı. Lütfen hisselerimizi satın ve bir daha da almayın." dedi. Analistlerin şirketin 1 milyar dolarlık nakit kaynağını yaktığına dair soruları da cevaplamayan Musk yatırımcılardan karşılık buldu.
Toplantının ardından mesajı alan yatırımcı hisseleri sattı. Elektrikli otomobil devi Tesla hisseleri yüzde 8.9 değer kaybetti.
3. ÇEYREKTEN SONRA KAR EDECEĞİZ
Analistler, Tesla'nın nakitsiz kalma dikkat çekse de Musk bu iddiaları reddediyor ve şirketin bu yıl sermaye ihtiyacının olmadığını ve fon toplamak istemediğini üzerine basa basa söylüyor.
Bloomberg'e konuşan analist James Albertine, "Açıkça görülüyor ki, Elon Musk yorgun ve kızgın ve bu da yatırımcıyı azarlamak için çok yanlış bir zaman. Pişmanlık verici bir andı ve borsaya da yansıdı." dedi.
Mart ayı itibarıyla Tesla'nın 2.7 milyar dolar nakdi bulunuyor ve Çin'deki ilk fabrikasının yanı sıra Tesla Semi ve Model Y crossover da dahil olmak üzere sermaye ihtiyacı olduğu uzmanlar tarafından sürekli dile getiriliyor.
Elon Musk ise hissedarlara yazdığı mektupta Tesla'nın 3. çeyrek itibarıyla kâr edeceğini ve nakit sıkışıklığına yol açtığı söylenen Model 3 sedan üretiminin de iki ay içerisinde ikiye katlanacağını belirtiyor.
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