Tesla'da dünyanın en büyük lityum iyon batarya sistemi için geri sayım

Güney Avustralya eyaleti, Tesla ve Fransız rüzgar çiftliği üreticisi Neoen arasında yapılan anlaşmaya göre Tesla'nın dünyanın en büyük lityum iyon batarya sistemlerini kurmak ve devreye almak için 100 günü var.
Tesla, bu iş için 90 teklif veren firma arasından seçildi. 129 megawatt kapasitesi olacak yapı ile enerji depolanacak ve bölgenin elektrik altyapısına aralıklı olarak enerji verilecek. Sistemin 30 binin üzerindeki eve elektrik sağlaması bekleniyor.
Güney Avustralya, geçtiğimiz günlerde yenilenebilir enerji stoklarının çökmesi üzerine eyalet çapında bir kesintiyle karanlığa gömülmüştü.
YAPAMAZSA 50 MİLYON DOLAR RÜZGAR OLACAK
Elon Musk daha önce yaptığı açıklamada, Tesla'nın son teslim tarihinde işi yetiştirememesi durumunda 50 milyon dolar ve üzerinde bir fatura karşılaşacağını belirtmişti zira iş zamanında teslim edilemezse tesis hibe edilecek.
Dünyanın büyük bölümünün hâlen fosil yakıt kullandığını belirten Musk, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ancak dünyaya neler yapılabileceğini göstermek için iyi bir örnek olacağını söylüyor.
Tesla, yıl başında Güney Kaliforniya'ya da bir batarya depolama çiftliği açmıştı ancak bu projenin üç misli daha büyük ve dünyanın en büyüğü olacağı belirtiliyor.
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