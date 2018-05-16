Tesla’nın SUV sınıfındaki aracı Model X, ‘en yüksek ağırlığı çeken elektrikli otomobil’ olarak inanılması güç bir rekora imza attı. Melbourne Airport’da gerçekleştirilen rekor denemesinde Model X, Qantas Airways’e ait bir ‘Boeing 787-9’ uçağını pistte 300 metre boyunca çekmeyi başardı.

100-kWh bataryaya sahip olan elektrikli araç Tesla Model X, 2.5 ton ağırlığında olmasına rağmen 130 tonluk uçağı pist boyunca çekerken zorlanmadı. Avustralya’lı havayolu şirketi, rekor denemesinin görüntülerini resmi YouTube hesabında paylaştı.

Model X’in 130 tonluk uçağı çektiği görüntüler, Tesla ve Quntas Havayolları’nın ilk viral video denemesi değil. Geçmişte de benzer girişimde bulunan iki şirket, 2016’da bir ‘Boeing 737-800’ ile ‘Tesla Model S P90D’i havaalanında yarıştırmıştı.