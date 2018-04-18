Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni otomobili Model 3’ün üretim sürecinde yaşadığı sorunları aşmak üzere. Şirketin CEO’su Elon Musk, çalışanlara gönderdiği mektupta Model 3 üretimini haziran ayı sonunda haftalık 6 bin araca çıkarmak istediğini söyledi.

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Musk mektubunda Tesla’nın olabilecek en hızlı şekilde müşterilere araçlarını ulaştırarak gelir elde etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Otomobil haberleri sitesi Electrek’in haberine göre, Musk mektubunda ayrıca çoğunluğu makineler tarafından yürütülen ve bu nedenle çok fazla sorunla karşılaşan üretim sürecine yeni işçiler alınacağını belirtti.

Tesla geçtiğimiz gün Model 3 üretimini durdurarak, üretim sürecini yeniden planlamış ve otomasyon sistemlerini iyileştirmeye başlamıştı. Şirketin son aylarca üretim sürecinde karşılaştığı dar boğazları aşacak çözümler ürettiği de gelen haberler arasında.

Musk mektubunda durdurulan üretim süreciyle ilgili Tesla çalışanlarını şu sözlerle bilgilendirdi: “Üretimi üç-beş günlüğüne durdurarak kapsamlı geliştirmeler yapacağız. Bu iyileştirmeler haftalık 3 bin olan Model 3 üretiminin önümüzdeki ay 4 bine çıkmasını sağlayacak. Mayıs ayının sonunda yapacağımız bir dizi üretim yeniliği ise haziran sonunda haftalık 6 bin Model 3 üretmemizi sağlayacak.”

Yatırımcılar Tesla’nn karşılaştığı üretim dar boğazını nasıl aşacağını yakından takip ediyor. Şirketin üretim sürecinde çok fazla robot kullanması, sürecin beklenmedik sorunlar ve karmaşıklıklar yaşamasına sebep olmuştu. Elon Musk bu konuyla ilgili paylaştığı tweet’te: “Tesla’da aşırı otomasyona gitmek bir hataydı. Kesin olmak gerekirse, benim hatamdı. İnsanlar küçümseniyor.” diyerek, üretim sürecine daha fazla insan işçinin katılacağının sinyalini vermişti.

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