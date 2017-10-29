Tesla hisseleri bir ayda yüzde 17 düştü

Tesla için borsadaki işler son dönemde pek iyi gitmiyor. ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan yükselişe ve Jeff Bezos gibi isimlerin servetine servet katmalarına karşın Tesla hisseleri geriye gidiyor.

Tesla hisseleri cuma günü Model 3'ün üretiminin ertelenebileceği yönündeki haberlerle yüzde 2 düştü. Acak tarihi zirvenin görüldüğü Eylül ayından bu yana bakıldığında ise 1 aylık düşüş yüzde 17'ye ulaştı. Tesla hisseleri son olarak 320.8 dolardan işlem gördü.

Tesla'nın piyasa değeri ise 58 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞADI

Tesla, geçmişte de bu tür sert hisse hareketleri yaşamıştı. Örneğin Nisan-Kasım 2016 döneminde hisseler yüzde 32 değer kaybederken, Kasım 2016-Eylül 2017 arasında ise yüzde 132 değer kazanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Model 3'ün lansmanını yapan Tesla, 35 bin dolarlık fiyat etiketi ile büyük sükse yapmış ve otomobili almak isteyenler sipariş listelerini doldurmuştu. Ancak Tesla, bu siparişlere öngördüğü şekilde cevap veremedi ve planlanan üretimin altında kaldı.

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