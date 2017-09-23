Tesla Model S 75 artık üretilmeyecek

Amerikalı elektrikli araba üreticisi Tesla, S serisindeki, 348 beygir gücündeki elektrik motorlu en ucuz sedan model S 75'i üretimden kaldırmaya karar verdi.

Firmanın yaptığı bu duyuruyla piyasada arkadan çekişli tek Tesla aracı olarak da Model 3 kaldı. Kararda Elon Musk'ın arkadan çekişli araçlarda kafa karışıklığını önlemek istemesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Tesla, iki lüks segment araç serisi S ve X'in arasında ekonomik olarak daha uygun, daha küçük ve daha az lüks vadeden E ismiyle orta sınıf bir seri bekleniyordu ancak Ford'un önceden üzerinde hak iddia etmesiyle Elon Musk yönetimi Model 3 isminde karar kılmıştı.

Öte yandan, müşteriler bunun yeni bir versiyon olduğunu düşünerek mayıs ayında, yarı yarıya daha ucuz görünen ve 35 bin dolardan satışa sunulan Model S alımlarına yüklenmişti. Oysa Model S serisi araçların en ucuzu 70 bin dolar ve çok daha geniş, lüks donanıma sahip.

Piyasadaki bu kafa karışıklığı Tesla hisselerinde önemli bir düşüşe neden olmuş, Elon Musk yatırımcılarına açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Tesla'nın en pahalı serisi olan S modelleri arasındaki en ucuz model ise böylecek 74 bin 500 dolar ile S 75D olacak. Tesla Model S 75D üretimden kalkan öncesi versiyonuna göre aynı batarya büyüklüğüne sahip olmasına rağmen çift motor teknolojisiyle kısmen daha uzun yol alabiliyor.

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