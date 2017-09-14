Tesla'nın elektrikli tırı görücüye çıkmaya hazırlanıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tırın tanıtımının ve test sürüşünün 26 Ekim'de Hawthorne'de yapılacağını duyurdu.



Henüz aracın menzili ile ilgili resmi bir açıklama olmasa da, 500 km'ye yaklaşabileceği belirtiliyor. Ancak konvansiyonel yakıtlı araçlarda bu menzil 1600 km'ye kadar uzayabiliyor.



Araç sektörde bir devrim niteliğinde olsa da ne kadar tutacağını ve dizel araçların yerini alıp alamayacağını zaman gösterecek.

— Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017

Tesla Semi

Tesla elektrikli tır

Tesla elektrikli araç

Tesla Semi tanıtım