Tesla'nın kurucusu Elon Musk yeni araçlarını tanıttı: Elektrikli kamyon ve 'dünyanın en hızlı seri üretim arabası'

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Elektrikli motor teknolojisine yaptığı yatırımlarla bilinen ABD merkezli Tesla motors otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı iki yeni aracı tanıttı.

İlk araç, dünyanın ilk elektrikli kamyonuydu.

Tesla Semi adı verilen kamyoni Los Angeles'taki bir havalimanında hangardan çıkarak kamuoyuna tanıtıldı.

Musk, elektrikli kamyon projesinin dünyadaki fosil yakıt kullanımını azaltmak adına büyük bir adım olduğunu söyledi.

- Reuters Tesla Semi, tek şarjla 800 km yol kat edebiliyor.

Şarj edildikten sonra 800 kilometre yol alabilen Tesla Semi, en büyük nakliye kamyonlarının taşıyabildğiği yük kapasitesini kaldırabilecek şekilde imal edildi.

Dizel motorlu kamyonlar, tek bir depoyla 1600 kilometre yol kat edebiliyor. Ancak Elon Musk, depo dolum maliyeti gözetildiğinde Tesla Semi'nin dizel kamyonlardan mil başına yüzde 20 daha düşük maliyette olduğunu söylüyor.

Tesla Semi'nin elektrik bataryası, şasinin içine monte edilmiş. Kamyonun dört arka tekerleği için ayrı ayrı dört elektrik motoru bulunuyor.

Kamyonun sürücü koltuğu da daha iyi görüş alanı için ortaya yerleştirilmiş. Direksiyonun sağında ve solunda birer adet dokunmatik ekran bulunuyor.

- Reuters

- Reuters

Elon Musk Tesla Semi'nin fiyatı konusundaysa bilgi vermedi.

Şirket elektrikli kamyonun seri üretimine 2019'da başlamayı hedefliyor.

'Dünyanın en hızlı seri üretim otomobili'

Lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili oldu.

- Reuters

Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

Yeni aracın bir kez şarj edildikten sonra 1000 kilometre yol kat edebileceğini söyleyen Elon Musk, "Bu araç benzinli arabaların sırtını yere getirecek" diye konuştu.

Dört kapılı otomobilin üretimine 2020'de başlanması hedefleniyor.

Musk, bu aracın fiyatı konusunda da bilgi vermedi.