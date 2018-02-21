RedLock siber güvenlik şirketi uzmanları, Tesla’ya ait Amazon Web Services hesabının ele geçirildiğini ve kripto para madenciliği için kullanıldığını fark etti.

Tesla’nın başına gelenler, son dönemde büyük artış gösteren kripto para odaklı siber saldırılardan yalnızca bir tanesi.

Siber korsanlar artık ele geçirdikleri sistemleri kripto para madenciliğinde kullanıyorlar. Kullanıcılar ise çoğu senaryoda sistemlerinin bu amaçla kullanıldığını fark edemiyor. Kripto paraların değerleriyle, bu tarz saldırıların sayısı arasında bir bağ olduğuna dikkat çekiliyor.

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Kullanıcıların yanı sıra kurumlar da kripto para madenciliği amaçlı saldırılara maruz kalıyor. Geçtiğimiz ay aralarında İngiliz devlet kurumlarının da bulunduğu 4.000’den fazla sitede kripto para madenciliği amacıyla yerleştirilmiş zararlı yazılımlar olduğu saptanmıştı.

RedLock araştırmacıları, Tesla’nın BT altyapısının korunaksız olduğuna dikkat çekti ve bulut hesabına giriş için herhangi bir parolaya dahi ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Güvenlik şirketi, siber korsanların bu açığı kendilerinden önce keşfettiklerini ve gizlice bir kripto para madenciliği yazılımı yerleştirdiklerini açıkladı.

Siber korsanların ayrıca Tesla’ya ait telemetri, haritalama ve araç servis verilerini ele geçirdikleri tahmin ediliyor.

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