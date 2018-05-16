Tesla son dönemde otomotiv sektörünün en çok konuşulan markalarından biri. Özellikle Model 3 üretiminde yaşanan sıkıntılar ve hisse fiyatlarındaki değişime Elon Musk'ın verdiği tepkilerle gündemde olan Tesla, bir taraftan yeni yatırımlar çekmeye devam ediyor.

Tesla'nın son yatırımcısı ise Macar asıllı ünlü ABD'li milyarder George Soros oldu. Yaklaşık 26 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen Soros, New York merkezli Soros Fund Management aracılığı ile Tesla'ya yatırım yaptı.

Soros, Tesla'nın hisse senedine dönüşebilir tahvillerinden 35 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, son dönemde üretimdeki beklentileri karşılayamamaktan kaynaklı yatırımcı baskısı ile karşı karşıya buulunuyor. Ayrıca şirketin bir aracı Mart ayında Kaliforniya'da ölümlü bir kazaya karışmış ve bu da araçla ilgili güvenlik kaygılarını ön plana çıkarmıştı.

Kazadan önce Tesla hisseleri 316 dolar seviyesindeyken 15 Mayıs kapanış itibariyle 284 dolar seviyesinde bulunuyor.

300 BİNİ GEÇTİ

Şubat ayı itibarıyla Tesla'nın ürettiği toplam elektrikli araç sayısı 300 bini geçti. Firmanın en popüler aracı olan ve bugüne kadar 200 binden fazla satan Model S, 2015 ve 2016 yıllarında dünyanın en çok satan elektrikli aracı olmuştu.

Şirket, Eylül 2015'te Model X isimli bir SUV ve Temmuz 2017'de Model 3 adlı aracını piyasaya sunarken, geçen sene de ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi duyurmuştu.



TÜRKİYE'YE DE GELİYOR

Öte yandan Tesla markalı araçlar bu sene sonuna doğru Türkiye'ye de gelecek. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, elektrikli otomobil devine ait araçların bu sene sonuna doğru Türkiye pazarına gireceğini açıkladı. Bir kullanıcının sorusuna yanıt veren Tesla CEO'su Elon Musk, kendisinin de bizzat Türkiye'ye geleceğini belirterek "Ülkenizi seviyorum." demişti.



