Şimdiye kadar sadece ABD'den sipariş alan Tesla Semi, rezervasyon ağını genişletiyor. ABD'den 2 bine yakın sipariş alan Tesla, rezervasyon sistemini Hollanda, İngiltere ve Norveç'e de açtı.

Tesla, Avrupa'daki regülasyonlara uyumlu olmak adına şimdiye kadar Avrupa'dan hiç sipariş almamış, ancak İtalyan Fercam gibi şirketler, dolaylı bir şekilde sipariş vermeyi başarmıştı.

ABD'de ilk olarak 5 bin dolar karşılığında sipariş alan Tesla, daha sonra bu rakamı 20 bin dolara yükseltmişti. Fiyat yükselmesine karşın arka arkaya siparişler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar en büyük iki sipariş ise 100 adetle Pepsi'den ve 125 adetle UPS'den geldi.

Tesla Semi siparişi veren firmalar arasında Walmart, Pepsi, Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch, DHL, Sysco, Loblaw, Meijer gibi dev kuruluşlar bulunuyor.

Baz fiyat 150 bin dolar

480km sürüş menziline sahip olan versiyonun fiyatı 150 bin dolar iken 800km menzile sahip versiyon 180 bin dolar. Araç 0-100 km hıza yüksüz 5 saniyede ulaşırken 36 ton yükle birlikte aynı hıza 20 saniyede erişebiliyor.