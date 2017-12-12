Pepsi, filosunun bir bölümünü elektrikliye geçirerek yakıt maliyetlerini ve emisyonu düşürmeyi hedefliyor.
Tesla Semi için şimdiye kadar verilen siparişler henüz endüstrinin geneli için çok fazla fikir vermiyor. Pepsi'nin de aralarında olduğu bir düzine firma, Semi'nin resmi tanıtımının yapıldığı 17 Kasım'dan bu yana toplam 267 adet sipariş verdi. ABD'deki yıllık kamyon pazarının büyüklüğü ise 260 bin adete ulaşıyor.
Pepsi, yeni Teslaları, 800 km alan içerisindeki üretici-distribitör veya perakende noktaları arasındaki yiyecek ve içecek nakliyesi için kullanacak.
Pepsi'nin ABD'deki filosu 10 bin kamyondan oluşuyor. 100 adetlik sipariş toplam içerisinde çok ufak gibi görünse de, şirket 2030 yılına kadar filosunun yüzde 20'sini elektrikliye geçirmeyi hedefliyor.
2019 yılında yollarda olacak Tesla Semi siparişi vermek için 20 bin dolar kapora yatırmak gerekiyor. 480km sürüş menziline sahip olan versiyonun fiyatı 150 bin dolar iken 800km menzile sahip versiyon 180 bin dolar.
KİMLER SİPARİŞ VERDİ?
Tesla Semi satışa çıktığı günden bu yana büyük firmalardan sipariş alıyor. Son olarak Amerikalı içecek devi Anheuser-Busch, 2025 yılı itibarıyla şirketin korbon emisyonunu yüzde 30 düşürme stratejisi doğrultusunda 40 adet Tesla Semi siparişi vermişti.
Daha öncesinde Wal-Mart 15 adet, Kanadalı market zinciri Loblaw 25 adet, DHL de 10 adet sipariş vermişti.
ABD'nin en büyük lojistikçilerinden J.B. Hunt Transport Services (JBHT), Michigan merkezli süpermarket zincisi Meijer ve gıda lojistikçisi Sysco Corp de sipariş veren firmalar arasında yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.