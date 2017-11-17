Tesla Semi ilk kez gün yüzüne çıktı

Tesla'nın kamyon, TIR grubu için üreteceği Tesla Semi'nin tanıtımının normalde ekim ayı içerisinde yapılması bekleniyordu. Ancak resmi lansmanın 16 Kasım gece yarısına kaydırıldığı duyurulmuştu.

Beklenen lansman ABD'de TSİ 07.40'ta, Hawthorne'da bulunan Tesla'nın tasarım atöylesinin arkasındaki uçak hangarında gerçekleşti.

1.6 milyon km garanti

Lansmanda konuşan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, kamyon için 1 milyon mil (1.61 milyon km) garanti verdiklerini açıkladı.

Aracın menzili de 800 km olarak açıklandı.

Semi'nin şimdiye kadar üretilmiş en güvenli ve en rahat TIR/kamyon olduğunu ifade eden Musk, araçta dört ayrı motorun görev yapacağını belirtti.

İşte lansmandan gelen ilk fotoğraflar...

YENİ SPOR OTOMOBİL DE GELİYOR

Öte yandan lansmanda Elon Musk büyük bir sürprize imza atarak Tesla'nın üstü açık yeni spor otomobilini de tanıttı.

İşte o otomobil...

Ayrıntılar geliyor...



Elektrik teknolojisinin kamyon ve tırlarda kullanılmasının sektörde taşları yerinden oynatabileceği ve büyük bir dönüşümün habercisi olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.



Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, önceden Tesla Truck ismiyle paylaştığı bilgileri Tesla Semi olarak paylaşmış ve "ağır hizmete uygun, uzun menzilli" olarak tanımlayıp en yüksek ağırlık kapasitesine sahip olacağını belirtmişti.

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