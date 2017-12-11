Tesla'nın geçtiğimiz ay Elon Musk tarafından tanıtılan ağır vasıta aracı Tesla Semi ve beklenmedik spor arabası Roadster büyük yankı uyandırmıştı. Etkinlik gecesi bir takım görüntüler düşmesine karşın gün ışığında, akan trafikte araçların neye benzediğine dair fikir oluşturacak bir kaynak yoktu.
Tesla Semi'yi ise dorsesiyle birlikte görmüştük, çekicinin detayları ise gözden kaçıyordu ancak Roy Greenberg isimli bir kişi Hawthorne'da bulunan Tesla tasarım merkezi civarında Tesla Semi çekicisini dorsesiz görüntüledi ve Instagram'dan videosunu paylaştı.
Tesla Semi kasasının arka tarafının ne denli derin ve boş olduğu videoda daha rahat görülürken çekicinin alt bölümündeki dev batarya grubu da dikkati çekiyor. Tesla'nın yayınladığı performans verilerine bataryaların 1 megavat kapasitesi var ve şasiye bakılırsa oldukça büyük, ağır bir yapıya sahip.
Tesla Semi görüntülerindeki bir diğer dikkat çeken unsur da çekiş sistemi. Henüz prototip halindeki aracın üretilmesine 2 yıl olduğuna göre bu tür videoları daha çok görecek gibiyiz.
Tesla Semi iki farklı konfigürasyonlar satılacak ve satın almak için 20 bin dolar ön ödeme gerekiyor. 300 mil (480km) sürüş menziline sahip olan versiyon için toplam 150 bin dolar, 500 mil (800km) menzile sahip versiyon içinse 180 bin dolar gözden çıkarılması gereken bedel. Founders Series ismindeki özel seri için ise fiyat 200 bin dolar ve tamamı sipariş esnasında alınıyor.
Walmart, DHL, Anheuser-Busch gibi pek çok küresel marka lojistik operasyonları için Tesla Semi sipariş vermişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.